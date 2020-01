Sieh, das Gute liegt so nah! Angelehnt an die Worte von Johann Wolfgang von Goethe hat auch Strasser Steine sein Faible für regionale Produkte entdeckt. „Ich hatte das schon länger im Blick, nun wurde unser Steinscout auch fündig“, freut sich Eigentümer Johannes Artmayr. Zwei Steinbrüche, einer in Osttirol in der Region rund um den Großvenediger und einer im Schweizer Kanton Wallis, wurden von den Mühlviertlern exklusiv als Lieferant für Natursteinküchenplatten unter Vertrag genommen. „Die Nachfrage nach diesen Materialien ist extrem gut angelaufen. Dass die Alpen die Küche erobern, zieht“, freut sich Artmayr, der mittlerweile Chef von 240 Mitarbeitern ist.