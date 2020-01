Tat angekündigt, Leichenfoto verschickt

Wie Medien berichtet hatten, soll der dringend Tatverdächtige vor der blutigen Tat mehrere Personen über sein tödliches Vorhaben informiert und die Tat per Sprachnachricht via WhatsApp angekündigt haben. Nachdem er sein Opfer in der Pizzeria erstochen hatte, versendete der mutmaßliche Täter auch noch ein Foto der Leiche. Die Kaltblütigkeit, die der Beschuldigte an den Tag gelegt haben soll, ist auch für erfahrene Kriminalisten „schockierend“, wie es hieß.