Vertreter der indigenen Gruppen in Brasilien kritisierten die Äußerungen des Staatschefs in dessen wöchentlichem Video in den sozialen Netzwerken als rassistisch. „Wir indigenen Völker, die von dieser Erde stammen, verlangen Respekt. Bolsonaro verletzt erneut die Verfassung, indem er unsere Existenz als menschliche Wesen leugnet“, sagte Sonia Guajajara vom indigenen Dachverband Abip. Die Organisation werde rechtliche Schritte gegen den Präsidenten einleiten.