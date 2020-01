Die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben stieg 2019 in fast allen Mitgliedstaaten, so Eurostat. Die größten Steigerungen gab es in der Slowakei (plus 12,6 Prozent) und Litauen (plus 10 Prozent), gefolgt von den Niederlanden (plus 6,8 Prozent), dem Vereinigten Königreich (plus 5,7 Prozent) und Rumänien (plus 5,6 Prozent). Rückgänge wurden hingegen nur in Griechenland (minus 3,0 Prozent) und Malta (minus 2,7 Prozent) registriert. Dabei stieg die Zahl der Nichtinländern in Beherbergungsbetrieben im gleichen Maße wie die von Inländern (plus 2,4 Prozent).