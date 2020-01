Die FPÖ habe ihn fallen gelassen, falsche Freunde seien da am Werk. Strache, das Opfer. Die Freiheitlichen als karrierebesessene Seelenverkäufer. Dieses Bild pflanzte Strache beim DAÖ-Neujahrstreffen in den Wiener Sofiensälen in die Köpfe seiner Fans. „Was ist die FPÖ schon ohne Strache?“, fragte Strache.