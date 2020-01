Am 12. Jänner waren in dem Haus der Familie in Starnberg die drei Leichen gefunden worden: jene der 60 und 64 Jahre alten Eltern laut „Bild“ in ihrem Schlafzimmer, die des Sohnes in seinem Zimmer. Eine von zwei Pistolen sei neben dem toten 21-Jährigen gelegen, doch weder er noch seine Eltern hätten eine waffenrechtliche Erlaubnis gehabt.