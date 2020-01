„Wartezeiten betragen sechs bis zwölf Monate“

„Das Interesse der Frauen an Führerscheinen ist in Saudi-Arabien gewaltig, die Wartezeiten betragen sechs bis zwölf Monate“, so Easy-Driver-Chef Werner Fichtinger. Bereits im Vorjahr wurden knapp 120 Frauen direkt in Saudi-Arabien trainiert, allerdings hatte ein Großteil von ihnen bereits im Ausland gelebt und schon einen Führerschein besessen.