Für seinen Stargast hat sich Richard Lugner schon längst entschieden. Welche Hollywood-Diva den umtriebigen Society-Baumeister am 20. Februar zum Staatsgewalze in das Haus am Ring begleiten wird, das wird nächste Woche Mittwoch enthüllt. Noch nicht fix ist derweil, welches „Tierchen“ Mörtel an seiner - noch - freien Hand in die Oper führen wird.