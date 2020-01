Apokalyptische Szenen am Schwarzen Kontinent: In Ostafrika macht sich die schlimmste Plage von Wüstenheuschrecken seit mehreren Jahrzehnten breit. Gewaltige Schwärme der Insekten fallen seit Monaten über Landstriche in Äthiopien, Kenia und Somalia her (siehe auch Video oben). Sie seien „beispiellos in ihrer Größe und ihrem Zerstörungspotenzial“, teilte die UNO mit. In der ohnehin armen, von Dürren und Überschwemmungen geplagten Region könnte die Plage zu einer massiven Hungersnot führen.