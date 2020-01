Kinder einer Wiener Schule haben, wie berichtet, im Rahmen des Unterrichts an einem Flüchtlings-Rollenspiel teilgenommen. So mussten sie am eigenen Leib erfahren, wie es sich für Migranten anfühlt, ein Asylgenehmigungsverfahren zu durchlaufen. Die Eltern der Teenager wurden über die Aktion vorab nicht informiert, was für heftige Kritik sorgte. Das Bildungsministerium hat als Konsequenz weitere „Spiele“ dieser Art verboten. Doch wie haben eigentlich Betroffene die ganze Aktion erlebt? krone.at hat mit einem Schulkind sowie dessen Vater gesprochen.