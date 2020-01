3. „Plastikflaschen sind die hygienischste Lösung“

Wer Trinkflaschen nach dem Kauf selbst mehrmals verwenden möchte, sollte in Punkto Hygiene eine Glasflasche wählen. Bei Verpackungen aus Kunststoff können außerdem gesundheitsschädigende Stoffe aus der Verpackung in das Lebensmittel übergehen und so möglicherweise verzehrt werden. Außerdem werden (Pfand-)Glasflaschen viel öfter zurückgegeben und landen deutlich seltener in Böschungen, Büschen und Bächen.