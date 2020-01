Jedes Jahr im Jänner findet in der Wiener Hofburg der von der FPÖ organisierte Akademikerball statt. Seit 2008 wird dieses Treffen von Burschenschaftlern und Rechtsaußen-Politikern auch jährlich von Demonstrationen linker Parteien und Bewegungen begleitet. Am 24. Jänner 2014 kommt es schließlich im Rahmen der Akademikerball-Demo zu einer bisher nie da gewesenen Eskalation von Gewalt. Obwohl mehr als 2000 Beamte im Einsatz sind, gelingt es mehreren Demonstranten, die polizeilichen Absperrungen zu durchbrechen und in die Sperrzone einzudringen. Dort kommt es zu Akten des Vandalismus: Am Graben werden mehrere Schaufenster eingeschlagen, die Polizeiinspektion Am Hof wird beschädigt und mehrere Autos demoliert.