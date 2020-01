„Beim Airbagtraining am Kreischberg hat der Sprung schon gut geklappt. Ich war überzeigt, dass ich ihn schaffen kann“, sagt die Millstätterin. Der Kicker in den USA war dann aber doch nicht so schnell wie gedacht, Anna kam bei allen vier Versuchen zu Sturz. „Zweimal war ich knapp dran, doch die Snowboardnase schlug noch zuerst in den Schnee ein“, so Gasser.