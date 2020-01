US-Präsident Donald Trump will in Kürze seinen lange erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten vorlegen. „Es ist ein großartiger Plan“, sagte Trump am Donnerstagabend. Das Papier werde veröffentlicht, bevor Israels Premier Benjamin Netanyahu und Oppositionsführer Benny Gantz am Dienstag Washington besuchen. Er habe die beiden kurzfristig eingeladen, um mit ihnen über die Aussicht auf Frieden im Heiligen Land zu sprechen. Laut israelischen Medien ist der Plan so proisraelisch wie keiner zuvor. Von den Palästinensern kam daher schon im Vorfeld Ablehnung.