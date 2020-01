Die steigende Zahl an Aufgriffen im Burgenland seit Jahresbeginn treibt vielen Beamten und Politikern Sorgenfalten auf die Stirn. Fast 300 Migranten sind es schon jetzt. Von den ersten 200 Ankömmlingen wurden 30 abgeschoben. Der große Rest hatte um Asyl angesucht. Die meisten davon sind nach der ersten Registrierung in das Lager im niederösterreichischen Traiskirchen überstellt worden. Die nächste Meldung, die für Aufregung und Gesprächsstoff sorgt, ließ nicht lange auf sich warten: Ungarische Polizisten entdeckten an der Grenze zu Serbien eigens angelegte Tunnel, durch die Flüchtlinge illegal in die EU gelangt sind.