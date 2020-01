Im jüngsten Fall brachen sie in eine Lagerhalle in der Nähe des Einkaufszentrums ein. Den Shops dient die Halle als Lagerraum neuer Kollektionen. Die Kriminellen packten Kleidung und Schuhe im Wert von 50.000 Euro in einen auf dem Gelände abgestellten Lastwagen. Sie statteten den Lkw mit ebenfalls gestohlenen Kennzeichen aus und entkamen unerkannt. Die Fahndung nach den Einbrechern läuft.