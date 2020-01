Den Anfang hatten die Grünen in Gols gemacht, welche Landeschef Hans Peter Doskozil (SP) den wenig charmanten Spitznamen „Bolsonaro des Neusiedler Sees“ verpasst hatten. Der brasilianische Politiker Jair Bolsonaro gilt als rechtsextrem. Die Öko-Partei musste sich dafür entschuldigen: „Bei dem Vergleich sind wir etwas über das Ziel hinausgeschossen“, teilte man per Aussendung mit. Eine rechte Gesinnung unterstellte ein SP-Funktionär im Bezirk Neusiedl am See auch VP-Kandidat Hannes Mosonyi. Der türkise Politiker hatte in einem Brief um Stimmen geworben. „Mit offenem Visier und in Form einer Allianz der Bürger“, schrieb Mosonyi. Dem SP-Mann war das wohl zu viel: Derartiges habe er zuletzt von Joseph Goebbels gelesen, kommentierte er online. „Das Posting wurde umgehend gelöscht. Wir haben uns ausgesprochen, die Sache ist geklärt“, meint er auf Nachfrage.