Einen Brief an sein zukünftiges Ich schreiben, Berufe besser kennenlernen, fünf Eigenschaften auswählen, die einen am besten beschreiben - das sind nur einige der Aufgaben, die im von der Wirtschaftskammer Oberösterreich herausgegebenen Zukunftsplaner zu finden sind. Seit Herbst wird die 60 Seiten starke Entwicklung, die sich im ersten Teil auf die Persönlichkeitsentwicklung konzentriert, probeweise in 53 Schulen eingesetzt. „Der Zukunftsplaner wird sensationell angenommen“, sagt Wirtschaftskammer-Oberösterreich-Präsidentin Doris Hummer, „die Schüler erhalten die Möglichkeit, von der fünften bis zur achten Schulstufe ihre Interessen, Stärken und Fähigkeiten zu entdecken“.