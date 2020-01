Auch Van der Bellen in Jerusalem dabei

An der Gedenkveranstaltung in Yad Vashem hatten am Donnerstag mehr als 40 Staats- und Regierungschefs teilgenommen, unter ihnen auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Prinz Charles sagte bei der Gedenkfeier, die „Lehren aus dem Holocaust“ seien „bis heute relevant“.