Überraschungssieger im Super-G in Kitzbühel. Der norwegische Altmeister Kjetil Jansrud, zuletzt nicht in absoluter Topform, setzte sich am Freitag an die Spitze und vermasselte einen Heimsieg von Matthias Mayer (+0,16), der ex aequo mit Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) Zweiter wurde.