Schwarzer Pulli, schwarze Hose, weiße Sneakers, lange Haare. Auf den ersten Blick sieht die 17-Jährige wie Millionen andere Teenager aus. Doch sie schluckt, seit sie zehn war, Drogen und ist eine tickende Zeitbombe: „Manchmal hab‘ ich so einen Drang, Sachen zu machen, auch wenn ich weiß, dass sie falsch sind. Ich möchte so sein wie die Typen in den Actionfilmen.“