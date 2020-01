Österreichs Tennisstar wurde im Zweitrunden-Match der Australian Open seiner Favoritenrolle gerecht, führte mit 6:2 und 5:4, um auf den zweiten Satz zu servieren. Dann riss aus heiterem Himmel völlig der Faden. Rebreak zum 5:5, der unbekümmerte Bolt bekam Oberwasser, spielte sich in einen Rausch und stellte auf 1:1 in Sätzen. Im dritten Durchgang zog der als Nummer fünf gesetzte Thiem im Tiebreak den Kürzeren. Kopfschütteln, er haderte mit sich selbst, verlor die Spannung. Von einer positiven Körpersprache keine Spur. „Ich war völlig von der Rolle“, stöhnte der Lichtenwörther, „irgendwie konnte ich die Dämonen nicht vertreiben. So eine Art darf es nicht mehr geben.“