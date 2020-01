An der beengten VS 1 diente sogar eine frühere Hausmeisterwohnung als Nachmittags-Quartier. Mit dem Sommer-Semester beginnt die neue Ära. „Darf ich so einen Kasten mitnehmen?“, fragt ein Mädchen aufgeregt und will unbedingt wieder in die Nachmittagsbetreuung. Eine andere findet es „einfach echt cool“.