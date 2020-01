Auf dem drei Hektar großen Grundstück am Dossenweg im Salzburger Stadtteil Gneis sollen 200 bis 250 Wohnungen entstehen. Im Planungsausschuss sollte am Donnerstag der Flächenwidmungsplan dafür geändert werden. Dieser wurde aber in den Senat weitergeleitet. Mehr diskutiert wurde über die Vergabe der Wohnungen durch die Stadt.