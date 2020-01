Wenn diese Anfragen in konkrete Verhandlungen münden, wird Bröndby IF den Markt sofort darüber informieren.„ Mit dieser Aussage versetzte die Klubführung des Kopenhagener Vereins seine Fans endgültig in Alarmbereitschaft. Zu Wochenbeginn waren Gerüchte aufgetaucht, wonach Red Bull sein alles andere als kleines Fußball-Imperium um einen fünften Klub erweitern, beim dänischen Traditionsklub einsteigen wolle. Weil der scheinbar in Finanznot steckende Vierte der abgelaufenen Superligaen-Saison auf Dementis verzichtete, Eigentümer Jan Bech Andersen echt auf Investoren-Suche sein soll, liefen die blau-gelben Anhänger vorsichtshalber Sturm.