Wie lange dauert es, bis ein Auto fertig ist? Genau eine Minute. Jedenfalls in dem Video, in dem Seat die Produktion eines Fahrzeugs im spanischen Heimatwerk Martorell stimmungsvoll zu einer Sinfonie verklärt. Tatsächlich rollt jedes einzelne nach sieben Stunden Durchlauf vom Band. 6600 Mitarbeiter und 2000 Werksroboter sind daran beteiligt, in dieser Zeit aus jeweils rund 6000 Teilen jeden Tag 2300 Seat unterschiedlicher Modellreihen herzustellen. Jedes Exemplar legt dabei auf dem Band rund zwei Kilometer zurück. Sehenswerter Produktions-Quickie!