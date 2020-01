Blutbeutel in Milchpaketen, Doping-Mittel in doppelwandigen Cola-Dosen und eine Handy-Panne, die schließlich die Verbindung zum Doping-Arzt Eufemiano Fuentes offenlegte, werden in dem Buch beschrieben. „Ich möchte niemanden verletzen, erzähle aber die Wahrheit darüber, was ich mitgemacht und gesehen habe“, schrieb Pevenage, ehemaliger Sportdirektor des Teams Telekom (später T-Mobile). So berichtet der 65-Jährige, wie er vor dem Tour-Start 2004 in Lüttich ein Hotelzimmer im nahegelegenen Kelmis mit einem Extra-Kühlschrank angemietet hat. Auch die spanischen Doping-Ärzte Fuentes und Jose Luis Merino hätten sich in dem Hotel aufgehalten. Von dort habe ein ehemaliger Mountainbiker mit dem Codenamen Ali Baba als Kurier die in leeren Milchkartons verpackten Blutbeutel zu Fahrern gebracht.