Zu lebenslanger Haft ist Soner Ö. am Mittwoch wegen des Mordes an einem Vorarlberger Sozialamtsleiter verurteilt worden. Die sofortige Abschiebung des Verurteilten in die Türkei forderte nun Vorarlbergs FPÖ-Obmann Christof Bitschi. So solle der Steuerzahler nicht „jahrzehntelang für diesen Mörder aufkommen müssen“, wie er erklärte. Eine solche Abschiebung ist laut Strafvollzugsgesetz allerdings unmöglich ...