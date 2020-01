„Bitte helfen Sie uns dabei, dass die Arbeiten und Enteignungen auf der Stelle gestoppt werden!“, appelliert Freileitungsgegnerin Gerti Höllbacher an die SPÖ-Nationalratsabgeordnete aus Salzburg, Cornelia Ecker. Die sagte für Donnerstag alle ihre Termine ab und stapfte mit ihrem Parteikollegen Landtagsabgeordneten Markus Maurer in das von Demonstranten besetzte Waldstück am Rengerberg in Bad Vigaun. Schon seit elf Tagen verhindern dort engagierte Bürger die Rodungen zur Errichtung der geplanten 380-kV-Leitung. „Das Verfahren gehört ausgesetzt und nicht abgewartet. Wenn ein Baustopp dem dient, sind auch wir dafür“, betont Maurer. Die FPÖ wird – wie berichtet – in der kommenden Landtagssitzung einen Antrag dazu stellen. „Gerade am Nockstein gehört eine Verkabelung her. Alles andere wäre eine Verschandelung der Natur“, so Maurer.