Zumindest in dieser Hinsicht wirkt Eminem heute versöhnlich. Vom alternden Grantscherm zum aggressiven Gewaltpolterer in wenigen Alben. Schlussendlich kann jeder selbst entscheiden, wer welche Rolle präferiert. Es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass er in seinen „Slim Shady“-Alter-Ego-Jahren etwas mehr Esprit und auch Ironie in die Texte verpackte. „Music To Be Murdered By“ - übrigens im Titel und auch beim Cover-Artwork eine 1:1-Anlehnung an das 1958er Werk seines geliebten Alfred Hitchcock - hinkt aber vor allem an seiner Überlänge und der Unausgegorenheit mancher Tracks. Eminem versucht bewusst, an die großen alten Tage anzuknüpfen, vielleicht sogar das eingangs erwähnte Jubiläum seines immer noch besten und wichtigsten Werkes zu streifen. Das kann ihm aber schon allein aufgrund der veränderten Lebensumstände nicht gelingen. Aus einem Drogenwrack mit Familienproblemen und leerer Geldbörse wurde ein cleaner Multimillionär, zu dem selbst die goscherten Jung-Rapper neidvoll hochblicken.