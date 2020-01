Der 53-jährige Techniker arbeitete am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem Telefonmasten an der Telefonleitung, als der Mast im Boden abbrach und in die danebenliegenden Bäume krachte. Dabei fiel der Techniker in seine Absturzsicherung und konnte sich aus dieser Lage selber nicht mehr befreien. Seine 21-jährige Arbeitskollegin verständigte gegen 12.15 Uhr die Einsatzkräfte. Der 53-Jährige wurde von Männern der Freiwilligen Feuerwehren Techelsberg und Kerschdorf geborgen und erlitt aufgrund des Sturzes in die Absturzsicherung leichte Verletzungen. Er begab sich nach der Bergung zur genaueren Abklärung selbstständig in das LKH Villach.