Die Premiumkategorie der Blackhome Apartments soll vor allem so genannte „Longstay-Gäste“ anziehen, die einen längeren Aufenthalt in Innsbruck geplant haben. Schon 2016 wurde in der Resselstraße ein Blackhome eröffnet. Es war das erste seiner Art und kam offenbar gut an. Mittlerweile gibt es auch in Salzburg einen Standort. Damit ist aber noch lange nicht Schluss, wenn es nach Karl Fahrner, Investor und Gesellschafter der Black Home GmbH, geht.