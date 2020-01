„Ich bewundere, wie man nach einem vollen Arbeitstag noch so viel Energie in ein Theaterstück stecken kann“, schwärmt Felix Hafner von seinen Darstellern. Normalerweise arbeitet er mit Profis an großen Häusern, nun inszeniert er Laien in der steirischen Provinz: „Ich finde den Zugang dieser Gruppe, Gasthäuser in der Region zu bespielen, einfach spannend. Und die Gruppe hat ja Profi-Erfahrung - etwa mit Ed. Hauswirth beim steirischen herbst“, sagt er: „Außerdem erreicht man so ganz andere Publikumsschichten als jene, die ein gutbürgerliches Abo für ein städtisches Theater haben“.