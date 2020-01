Roboter statt Mensch

„In der Lebensmittelindustrie gibt es 39 Prozent Verluste in der Verarbeitung“, analysiert Projektleiter Spiss. Autonome Robotik war bisher wegen der variierenden Objekte nicht möglich. Das manuelle „Entschwarten“ des Specks bei Geschäftspartner Handl Tyrol brachte die Initialzündung: Darstellung des Inneren mittels Computertomografie. „Wenn ich weiß, wie dick die Fettschicht ist, kann ich bei der Entfernung der Schwarte exakt den Vorgaben des Handels nachkommen. Der Roboter macht dann die Schnitte perfekt“. Bei der manuellen Bearbeitung falle sehr viel Ausschuss an, weil die Mitarbeiter nicht wissen können, was das Lebensmittel im Inneren verbirgt. Die relevante Robotertechnik sei gerade unter dem Mantel eines kürzlich beschlossenen Leader-Projektes in Entwicklung. Als kleine „4.0-Revolution“ bezeichnete Spiss das Projekt, wenn es erfolgreich sei. Man könne diese Methode weltweit in der Lebensmittelindustrie anwenden. Zurzeit wird am Aufbau einer Pilotanlage in der Fertigungshalle Fließerau gearbeitet.