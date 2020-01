Hoher Besuch im „Krone“-Weltcup-Haus in Ktitzbühel: Herman Maier gab sich im Zuge eines Raiffeisen-PR-Termins die Ehre. Der G‘riss um den „Herminator“ war riesig. Im krone.tv-Interview spricht er über den Rummel um seine Person in Kitzbühel, seine Partytauglichkeit, die Verletzungsmisere in Kitzbühel, das auf Rekordniveau gehobene Preisgeld zum Hahnenkamm-Jubiläum und seine Tank-Gewohnheiten (alles im Video oben).