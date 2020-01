Hotels locken Talente auf cooler Job-Party

Nicht nur Schüler stellen sich die Frage, was sie mit ihrem Leben anfangen möchten. Auch immer mehr Erwachsene sehnen sich nach langer Zeit im Job nach Abwechslung und denken über Umschulungen oder Quereinstiege nach. Die Eventreihe „Let’s HotelHotel“ bietet die Möglichkeit, sich in entspannter After-Work-Atmosphäre bei dem einen oder anderen Drink mit Branchenprofis aus der Hotellerie auszutauschen. Bei den Partys in unterschiedlichen Hotels gewähren Mitarbeiter Einblicke, sei es der Rezeptionist, der Sales-Manager oder der Hoteldirektor.