„Ich habe 2001 im Unternehmen begonnen, war damals auf der ersten Solar-Messe in Freiburg. Das war eine Alternativ-Veranstaltung, wo alle für Idealisten und Träumer gehalten wurden. Als Firma, die in dem Bereich aktiv war, wurde man belächelt. Heute sind wir vom reinen Idealismus weit entfernt“, sagte Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß im Oktober 2018. Damals nahm die von ihr geführte Firma am Standort in Thalheim gerade die erste grüne Wasserstoff-Betankungsanlage in Österreich offiziell in Betrieb. „Wasserstoff wird hier durch Sonnenenergie erzeugt“, so Engelbrechtsmüller-Strauß. Eineinhalb Jahre später setzt das von Pettenbach aus agierende Familienunternehmen die nächsten Schritte in Sachen zukunftsweisender Technologien: In Steinhaus wird bald ein eigenes Wasserstoffkompetenzzentrum errichtet.