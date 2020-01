In Mexico-City errichten wir den „Cablebus 2“, eine elf Kilometer lange Stadtseilbahn und in Medellin kommt heuer die 6. Stadtseilbahn. Und – last but not least – kommen auch die neuen Wagen der Standseilbahn auf den Tibidabo in Barcelona und die Kabinen eines gigantischen Riesenrads in Dubai von uns.