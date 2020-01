Nur vier Prozent der Schüler sind männlich

Gerade einmal 81, das entspricht rund 4 Prozent, waren männlich. Nur die wenigsten arbeiten dann wirklich in Kindergärten. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander hofft in Zukunft auf mehr Zuspruch: „Ich lade alle ein, die BAfEPs an diesem Tag zu besuchen und sich vom Angebot zu überzeugen.“