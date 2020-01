Es ist seine Lebensaufgabe. 2009 hat Fritz Kieninger den Verein KAKIHE gegründet, baut seither in Kambodscha Trinkwasserbrunnen für die Ärmsten. Mittlerweile hat der Laakirchener 330 Brunnen erbaut. Mit dem jährlichen Brückenlauf in Steyrmühl, Filmen und Vorträgen wird Geld für das kostenintensive Hobby gesammelt. Und auch Kieninger engagiert sich sportlich für seinen Verein. 2016 rannte er in 18 Tagen von Vietnam bis Thailand über 900 Kilometer quer durch Kambodscha – 28 neue Brunnen waren dafür die Belohnung. „Mein Papa kann einfach nicht zusehen, wenn es anderen schlecht geht. Er muss einfach helfen“, sagt die stolze Tochter Jessica Kieninger. Und eine Ende der Hilfsaktion ist noch Lange nicht in Sicht. „Jeder kann helfen!“, so Kieninger.