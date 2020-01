Zwei Jahre später als geplant lässt es Marvel in diesem Frühjahr so richtig gruseln! Unter anderem mit „Game of Thrones“-Star Maisie Williams (Arya Stark) waren die X-Men-Ableger „New Mutants“ eigentlich bereits für April 2018 angekündigt worden, dann aber sang und klanglos in den Tiefen von Hollywood-Studio Twentieth Century Fox verschwunden. Jetzt gibt es endlich einen neuen deutschen Trailer zu dem X-Men Spin-Off, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.