Als schmerzlindernd und wahrscheinlich auch hemmend auf das Krebswachstum bei Glioblastom, dem häufigsten bösartigen Hirntumor bei Erwachsenen, erwies sich in Studien Cannabidiol, CBD (nicht psychoaktiv) in Kombination mit Opioiden und anderen Schmerzmitteln. Es beeinflusst auch die Lebensqualität Betroffener positiv. Zum Einsatz kommt die Substanz aber nur in reiner, medizinischer Darreichung im Unterschied zu frei erhältlichen Extrakten, wie dies in vielen europäischen Ländern der Fall ist. In Österreich gilt CBD als „Novel Food“ und darf ohne Aufnahme in die entsprechende EU-Liste grundsätzlich nicht in den Handel gebracht werden.