SOS Mitmensch hat am Donnerstag eine Erhebung veröffentlicht, in der von einer Verschlechterung des Sprach-Angebots für Asylwerber die Rede ist. Speziell in Niederösterreich gebe es gar keine eigenständigen Landes-Deutschkurse mehr für Asylsuchende. Der zuständige niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) wies die Kritik umgehend zurück und bezeichnete Deutschkurse für Asylwerber in Niederösterreich als „gelebte Selbstverständlichkeit“.