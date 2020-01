Die Sicherungshaft bringe für die Sicherheit in Österreich „überhaupt nichts“ und sei in Wahrheit eine „Marketingmaßnahme“, meinte er. Um den tragischen Anlassfall in Vorarlberg, den Mord am Leiter des Dornbirner Sozialamts, zu verhindern, hätte es laut Expertenaussagen die rechtlichen Möglichkeiten bereits gegeben. „Es gibt keine sinnvolle Verbesserung“, so der grüne Europasprecher, der erst am Montag wegen unbezahlter Strafen für Schlagzeilen gesogt hatte.