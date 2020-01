Wer sein Wissen rund um das Funktionieren von Teams und die Verbesserung von Kommunikationsabläufen upgraden möchte, ist mit dem Workshop „Leadership und Teamwork“ bestens bedient. Der eintägige Kurs findet am Samstag, den 7. März 2020 von 9 bis 17 Uhr statt. Last but not least gibt es von 5. bis 6. Februar (8 bis 17 Uhr) einen Kurs rund um das Thema „Führen als Vorarbeiter im Bau- und Baunebengewerbe“. Dieser Kurs richtet sich an Vorarbeiter, die ihre Erfahrungen in der Teamführung aufbauen und optimieren möchten. Alle drei Workshops eignen sich auch ideal für firmeninterne Schulungen.