Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

Das Wochenende in Wien ist wieder gespickt mit allerlei Events. Am Samstag kann man sich die neuesten Beauty-Trends auf der Glow in der Messe zeigen lassen, danach geht es aufgestylt zum 70. Ärzteball in der Hofburg. Wer nicht das Tanzbein schwingen mag, darf sich die besten Cocktails vom Top-Barkeeper aus China, Jerry Guo, im angesagten Birdyard nicht entgehen lassen. Was sonst noch so los ist, hat City4U wieder aufgelistet.