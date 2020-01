Nach einer gewaltigen Explosion sinkt das Frachtschiff „Lucona“ am 23. Jänner 1977 in der Nähe der Malediven im Indischen Ozean. Sechs der zwölf Besatzungsmitglieder sterben. Kurz darauf erhält die Bundesländer-Versicherung in Wien eine Schadensmeldung: Udo Proksch, der damalige Prokurist des Wiener Kaffeehauses Demel, beklagt den Verlust seiner Ladung im Wert von 212 Millionen Schilling, die sich auf der „Lucona“ befunden haben soll. Aber die Versicherung ist skeptisch. Tatsächlich stellt sich heraus, dass die Ladung lediglich einen Wert von einer Million Schilling hatte und dass die Lucona mit einer Sprengladung aus österreichischen Heeresbeständen bewusst gesprengt worden war. Die Machenschaften hinter dem Fall und Prokschs Verbindungen in höchste politische Kreise führen letztlich zu einem Untersuchungsausschuss.