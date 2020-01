Der Oberösterreicher verlor in der Kompression die Kontrolle und landete im Fangzaun. Danach schmerzte die ohnehin schon bediente rechte Hand, es sei jedoch kein gravierendes Problem. „Die habe ich mir in Lake Louise schon angehaut“, verriet Kriechmayr. „Die war schon ein bissel lädiert, jetzt spüre ich es ein bisschen. Aber nicht so tragisch.“ Er wolle jedenfalls den Super-G am Freitag (11.30 Uhr) und die Abfahrt am Samstag (11.30/beide live sportkrone.at-Ticker) bestreiten. „Das schaue ich mir nach Kitzbühel an“, meinte er.