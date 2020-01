Immer wieder tödliche Zwischenfälle

Immer wieder kommt es zu tödlichen Zwischenfällen mit Hornhechten. So kam in den 1990er-Jahren ein Zehnjähriger ums Leben, als ihm ein solcher Fisch ins Gesicht sprang. Das spitze Maul rammte sich dabei durch eines der Augen bis ins Gehirn des Kindes. Ebenfalls tödlich endete die Begegnung eines jugendlichen Tauchers mit einem Hornhecht in Vietnam. Das Maul des Fisches bohrte sich in die Brust des 16-Jährigen, für den jede Hilfe zu spät kam.