Rendi-Wagner fordert, die Lehre aufzuwerten und zu attraktivieren. So sollen beispielsweise Gebühren gesenkt werden, etwa jene für Meisterprüfungen. Nötig seien auch Anreize, Mädchen in technische Lehrberufe zu bringen. Die Lehrlingsvorschläge der türkis-grünen Regierung seien eine vergebene Chance, so die SPÖ-Chefin. Es brauche gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung.